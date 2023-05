Jonge Belg schrijft Franse rittenkoers op zijn naam

Jonas Geens heeft de Tour de la Mirabelle gewonnen. In de slotrit kwam zijn leiderstrui niet meer in gevaar.

In de Tour de la Mirabelle had Jonas Geens tijdens de voorlaatste etappe de leiderstrui overgenomen. Hij was in die etappe 5e geëindigd. Maar nog heel wat renners stonden in dezelfde tijd. Dus het was nog opletten voor de jonge Belg van Tarteletto-Isorex.

De slotrit eindigde echter op een groepssprint en Geens zat in de 1e groep. Zo pakte hij het eindklassement. Het is zijn 1e zege in zijn carrière.

De slotetappe werd overigens gewonnen door een andere Belg. Sten Van Gucht sprintte naar de zege.