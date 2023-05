Julian Alaphilippe hervat zijn seizoen en voert meteen ook de selectie aan

Julian Alaphilippe gaat zijn laatste rechte lijn richting de Tour inzetten. Hij is de kopman bij Soudal Quick-Step voor de Dauphiné.

Dit seizoen was Julian Alaphilippe al wat op de sukkel. Hij begon goed met een zege in Frankrijk, maar dan belandde hij in het sukkelstraatje. Eerst werd hij ziek en nadien viel hij in de Ronde van Vlaanderen, waarbij hij zijn knie blesseerde.

Daardoor moest Alaphilippe enkele voorjaarskoersen missen. Pas in Luik-Bastenaken-Luik kwam hij terug in actie, maar dat was niet als kopman. Hij reed in dienst van Remco Evenepoel.

Nadien begon de voorbereiding voor de Tour de France. In eerdere interviews had zijn partner Marion Rousse al aangegeven dat de Tour voor Alaphilippe een heel groot doel was en dat hij tijdens het voorjaar al enkele etappes had verkend. Hij zat vooral met de 1e etappes in zijn hoofd, waar hij op etappezeges en het geel mikt.

Voor de laatste rechte lijn richting de Tour gaat Alaphilippe naar de Dauphiné. Hij zal er de kopman voor Soudal Quick-Step zijn. Ook Dries Devenyns en Mauri Vansevenant zullen van de partij zijn.