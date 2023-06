Amerikaanse viroloog doet stevig de wenkbrauwen fronsen met uitspraak over Primož Roglič en mondmasker

Primož Roglič won afgelopen zondag de Giro. Maar een Amerikaanse viroloog maakte wel een heel opvallende statement over de Sloveen.

Primož Roglič was uiteindelijk de beste in de Giro, nadat hij in de klimtijdrit Geraint Thomas uit de roze trui reed. De Sloveen won zo zijn vierde grote in zijn carrière.

Wat nog hard meespeelde tijdens de Giro was corona. Meer dan 20 renners moesten opgeven na een positieve test, onder meer roze trui Remco Evenepoel.

De dag voor de Giro was er een ploegenpresentatie met alle renners. Omdat er toen al sprake was van corona in de Giro deden kwamen veel renners het podium op met een mondmasker. Zo ook Primož Roglič.

Mondmasker tijdens de koers?

Het leidde de Amerikaanse viroloog Eric Feigl-Ding ertoe een opvallend statement te maken. "Deze man won zelfs een inspannende bergtijdrit met een masker op", stelde hij.

De Amerikaan beweerde dus dat Roglič tijdens de klimtijdrit met een mondmasker had gereden. Iets wat natuurlijk absoluut niet klopt.