Revelatie uit de Giro bewees INEOS Grenadiers ongelijk en wil opnieuw de strijd aangaan met Roglič en Thomas

De Ier Eddie Dunbar maakte in de afgelopen Giro indruk. En hij kijkt nu al vooruit naar zijn volgende grote ronde.

Na vier jaar bij Team Sky en INEOS Grenadiers vertrok Eddie Dunbar dit jaar naar het Australische Team Jayco AlUla. De Ier kreeg in grote rondes geen kansen meer en besloot dus te vertrekken.

En Dunbar maakte meteen indruk in de voorbije Giro, zijn eerste grote ronde in vier jaar. Dunbar stond tot voor de klimtijdrit nog vijfde, maar zakte nog naar plek zeven. Toch was hij blij met zijn eerste top tien in een grote ronde en bewees hij zo het ongelijk van INEOS Grenadiers dat hij toch iets kan in een grote ronde.

Podium in de Vuelta

De Vuelta wordt in augustus zijn tweede grote ronde dit jaar. "Ik richt me nu eerst op een podiumplek. Er is nog veel ruimte om te verbeteren. En dan doel ik niet alleen op mezelf, maar ook op de ploeg. Het is nu zaak om te kijken naar enkele details", zei hij bij de Ierse krant Independent.

In de Vuelta neemt Dunbar het opnieuw op tegen Primož Roglič en allicht ook Geraint Thomas, de nummer één en twee uit de voorbije Giro. Ook Cian Uijtdebroeks rijdt met de Vuelta zijn eerste grote ronde.