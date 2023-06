Duidelijk met welke moeilijkheden Wout van Aert te maken krijgt bij de grote afspraken: "Het is hartverscheurend"

Wout van Aert krijgt met bepaalde moeilijkheden te maken, waardoor het bij grote afspraken in de klassiekers al enkele malen 'net niet' geweest is. Tot die conclusie komt Sean Kelly.

Bij cyclist.co.uk bespreekt de wielerkampioen van weleer de situatie van Van Aert. De Ier krijgt de stelling voorgeschoteld dat Van Aert op sommige dagen misschien té goed is en dan iedereen naar hem kijkt. "Ja, zeker en vast. Ik denk dat hij zeker in topvorm verkeert, maar dan nog kan het allemaal uit elkaar vallen."

POGACAR MAAKT HET NOG MOEILIJKER

Kelly haalt er de vooropgestelde doelen uit het voorjaar van 2023 bij. "In de Ronde van Vlaanderen was hij op de dag zelf iets minder. Pogacar is nog een probleem voor de renners die mikken op de Monumenten. Als zo'n Pogacar erbij komt en de Ronde van Vlaanderen wint, dan is het nog eens zo moeilijk."

In de Helleklassieker kon Van Aert door een leegloper dan weer niet sprinten tegen Van der Poel voor de zege. "In Parijs-Roubaix had Van Aert verschrikkelijk veel pech, maar zo zijn zulke koersen nu eenmaal. Het is wel hartverscheurend als je zoals Van Aert dit jaar zo ver in de koers geraakt en dan dat meemaakt."