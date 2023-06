Zoals Van Aert en Evenepoel? Van der Poel krijgt concurrentie uit eigen land voor WK in Glasgow

Het WK in Wollongong eindigde in een nachtmerrie voor Mathieu van der Poel, maar dit jaar in Glasgow is hij weer een van de favorieten. Maar hij krijgt misschien wel concurrentie van een landgenoot.

Het WK op de weg was nog geen onverdeeld succes voor Mathieu van der Poel. In 2019 in Yorkshire zat hij mee in de goede groep, maar kreeg een hongerklop. In 2021 eindigde hij 8ste en vorig jaar was er het beruchte hotelincident.

Dit jaar in Glasgow krijgt Van der Poel weer een parcours waar hij mogelijk een van de favorieten is. Maar mogelijk krijgt Van der Poel dus concurrentie van een landgenoot, namelijk Dylan van Baarle.

"Na de Tour heb je het WK in Glasgow, waar ik mijn persoonlijke ambities kan volgen. Het is natuurlijk geen verrassing dat Mathieu de kopman is als hij aan de start staat", zei Van Baarle in de podcast Arrière De La Course.

Tweede in Leuven 2021

Maar Van Baarle maakt zich sterk dat hij ook iets kan doen in Glasgow, dat bewees hij al op het WK in Leuven waar hij tweede werd. "Maar ik denk niet dat ik slecht functioneer als ik achter hem een vrije rol heb. Ik hoef daar niet heen als absolute kopman."