Giulio Ciccone stelt zich nieuw doel na missen van de Giro, maar moet zo wel zijn vrouw teleurstellen

De Italiaan Giulio Ciccone moest begin mei de Giro laten schieten door een coronabesmetting. Hij zal nu de Tour rijden, maar mogelijk is zijn vrouw daar niet zo gelukkig mee.

"Het deed veel pijn om de Giro te moeten missen, vooral in de eerste dagen. Als het een opgave was geweest vanwege een valpartij, had ik het beter geaccepteerd. Maar ik kon niet anders: ik had vrij hevige symptomen, beginnend met hoge koorts", zegt Ciccone bij La Gazetta dello Sport.

Ciccone was vrij zwaar ziek en kende ook een terugval, maar kon nadien weer trainen en gebruikt de Dauphiné nu als prikkel richting de Italiaanse kampioenschappen de Tour.

Huwelijksreis uitstellen

"Op 21 juni ga ik trouwen en nadien zou ik eigenlijk op huwelijksreis gaan. Nu reis ik af naar de Tour. Ik denk dat dat ook het beste is voor een wielrenner", zei Ciccone nog. Over zijn ambities in de Tour is Ciccone ook duidelijk: etappewinst en de bolletjestrui.

"Ik heb geen klassementsambities in de Tour. Ik wil vooral bergop sterk voor de dag komen en ik weet dat ik dat kan", sloot de Italiaan nog af.