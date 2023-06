De koers stopt nooit? Onverwachte zaken kunnen die halt toeroepen, maar snel handelen herstelt de orde in Dauphiné

Je hoort het wel eens vaker: de koers stopt nooit, de koers stopt voor niemand. In de Dauphiné is gebleken dat dat niet noodzakelijk het geval hoeft te zijn.

De derde etappe in de Dauphiné, van Monistrol-sur-Loire naar Le Coteau, leek probleemloos te verlopen. Tot de rit even voor 15u kort geneutraliseerd moest worden. Er vond een betoging plaats op het parcours. Eén van die onverwachte zaken die elke koersdirecteur niet wil meemaken.

DAN TOCH GEEN ROUTEWIJZIGING

Het was dan uiteraard aan de organisatie om een oplossing te zoeken. Dat kan een andere route zijn en er werd reeds gecommuniceerd met de teams over een routewijziging. Tot er dan toch ineens weer andere plannen gemaakt konden worden.

Een hele reeks protestanen, allen met een oranje hesje aan, gingen langs de kant van de weg staan zodat de wedstrijdcaravaan zonder al te veel problemen kon passeren. Met 94 kilometer te gaan kon de koers hervat worden. Bij het overleg met de betogers was ook de politie even betrokken. Blijkt dat het nationale stakingsdag is in Frankrijk.