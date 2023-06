De spanning begint stilaan op te borrelen: Remco Evenepoel sluit vandaag bepaalde periode af richting volgende koers

Vanaf het moment dat Remco Evenepoel uit de Giro gestapt is tot nu kan eigenlijk als één bepaalde periode beschouwd worden. Een periode die hij doorbracht in eigen land. Met eerst herstel na zijn in Italië opgelopen coronabesmetting en vervolgens het hervatten van de trainingen.

Van die trainingstochten hebben zijn volgers grotendeels kunnen meegenieten. "Dit is de laatste dag van een trainingskamp op Belgische bodem vooraleer richting Zwitserland te trekken! Het was heel leuk om mij terug op deze vertrouwde wegen te begeven en tijdens training te genieten van de mooie natuur in La Geize", schrijft Evenepoel op Twitter.

Last day of training camp on 🇧🇪 homeground before heading to🇨🇭!



It was really nice to be back on these familiar roads again and enjoy the beautiful nature here in La Gleize while training. 🌈



Time to get back to racing!! 🚀💙 pic.twitter.com/8zx0AVyTOf