Netflix-documentaire legt frustratie bij Jonas Vingegaard over Wout van Aert bloot in de Tour van vorig jaar

De nieuwe Netflix-documentaire 'Tour de France: Unchained' zoomt onder meer in op de overwinning van Wout van Aert in Calais. En de frustratie die dat bezorgde bij Jonas Vingegaard.

Wout van Aert won vorig jaar op fenomenale wijze de vierde rit naar Calais in de Tour. Op Cap Blanc-Nez versnelde Van Aert, enkel Adam Yates en Jonas Vingegaard konden volgen.

Maar even voor de top kraakten Yates en Vingegaard en Van Aert reed solo naar de meet. Vingegaard werd ingehaald door het peloton en kon zo geen tijd pakken op zijn concurrent Pogacar.

Dat Van Aert niet wachtte op Vingegaard, frusteerde hem. "Ik was gefrustreerd omdat ik erg graag in het wiel van Wout had willen zitten. Als hij twee seconden op me had gewacht had dat het verschil kunnen maken. Ik hoop dat hij inziet dat de gele trui het hoofddoel is", zei Vingegaard in de docu.

Ploegleider geeft Van Aert gelijk

Ploegleider Grischa Niermann gaf Van Aert echter wel gelijk om alleen door te rijden. "onas baalde verschrikkelijk dat je nog net even doortrok op de top van dat klimmetje. Maar als je had gewacht hadden ze je sowieso bijgehaald. Als ze met je meewillen, moeten ze gewoon in je wiel zitten."