Altijd weer die gekende strijd, Van Aert laat zich uit over confrontaties met Van der Poel: "Dat is open deur intrappen"

Mathieu van der Poel en Wout van Aert: hoe vaak zijn ze al niet met mekaar de strijd aangegaan in één of andere discipline? Ze lijken mekaar steeds weer tegen te komen in de koers.

Het is ook aan bod gekomen in de Tour-special van het Pro Cycling magazine. Van Aert beseft dat hij steeds honderd procent moet zijn om Van der Poel te kloppen als hij verwikkeld is in een strijd met de Nederlander. "Ja, dat is een open deur intrappen."

Aan de startlijn van een koers is het vaak een hereniging van bekende gezichten. "Met hem aan de start voelt het vertrouwd aan. Dan weet je dat je hem tegenkomt in de finale, zeker in een veldrit." Van der Poel kloppen is moeilijk, maar als het lukt, ben je dan al dicht bij de zege.

PUZZELSTUKJES DOEN PASSEN

Zo kijkt Wout van Aert naar hun rivaliteit. "Wanneer ik Mathieu versla, is mijn conclusie achteraf meestal die van een perfect gelopen race. Dan passen alle puzzelstukjes."