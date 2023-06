Laatste update vooraleer de strijd volop kan losbarsten: 'Topfavoriet Mathieu van der Poel voert deelnemersveld aan'

Mathieu van der Poel is haast in elke wedstrijd waar hij start topfavoriet. In het deelnemersveld van de Baloise Belgium Tour is hij dat zeker.

Het is nu al eventjes bekend dat de rittenkoers door België op het programma van Mathieu van der Poel staat. Het voorbije weekend reed de Nederlander van Alpecin-Deceuninck ook al Dwars door het Hageland. In een bericht op zijn website geeft de organisatie nog een laatste update van wat verwacht mag worden. Mathieu van der Poel wordt genoemd als topfavoriet, en op sociale media ook als de man die het deelnemersveld aanvoert. Bij de andere renners die op uitdagend terrein het verschil kunnen maken, worden Jasper Stuyven, Florian Vermeersch en Yves Lampaert genoemd. Het zou dus wel eens een clash der Lage Landen kunnen worden. #BaloiseBelgiumTour doorkruist de 3 gewesten, Mathieu van der Poel voert indrukwekkend deelnemersveld aan. Lees meer ⤵️https://t.co/haOWONWCJr — Baloise Belgium Tour (@belgium_tour) June 12, 2023 De Baloise Belgium Tour begint woensdag en doorkruist de drie gewesten. De rittenkoers omvat een start in Scherpenheuvel-Zichem, een sprintersrit in Knokke-Heist, een tijdrit in Beveren, een Ardennenrit in Durbuy en een apotheose onder het Atomimum in Brussel.