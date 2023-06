Jasper Philipsen verbaast over manoeuvre Mathieu van der Poel: "Dan weet je wel dat hij in orde is"

Jasper Philipsen heeft de eerste etappe in de Baloise Belgium Tour gewonnen. Philipsen kon onder meer rekenen op een erg sterke Mathieu van der Poel.

Samen met Gianni Vermeersch vielen Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel aan, op bijna 90 kilometer van de finish. "Het parcours leende zich wel voor een aanvallende koers. Het was veel draaien en keren en op en af", zei Philipsen achteraf.



"Het was wel leuk om met de ploeg iets te forceren. Zeker met Mathieu die gemotiveerd en in vorm is, dan is het leuk koersen. De tweede keer Kruisberg besloten we met de ploeg vol door te trekken."



"Het aanvankelijke plan was voor bij de derde keer, maar we wilden op de verrassing spelen. We zaten al snel met zijn drieën en een man van Trek. waardoor het lastig was om voorop te blijven. Er stond ook tegenwind", verklaarde Philipsen waarom ze 15 kilometer weer werden ingelopen.

Bewondering voor Van der Poel



Na de Elfstedenronde de tweede overwinning voor Philipsen in korte tijd. "Ik heb een heel goede stage achter de rug. Hopelijk ben ik nog niet top en volgt dat in de zomer." Daarna sprak hij nog eens zijn bewondering uit voor Van der Poel, die opnieuw was weggereden met een groep en op 2,5 kilometer van de finish werd gegrepen.



"In de laatste rechte lijn deed Mathieu nog een teken dat hij een lead-out ging doen. Ik zei: Gaat dat nog? En hij antwoordde: 'ja is goed'. Ik liet hem er daarna tussen. Dan weet je wel dat hij in orde is. Hij gaat niet kapot, heel veel jongens zaten op hun tandvlees."