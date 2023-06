Jumbo-Visma baas ziet historisch moment in de Tour van vorig jaar ontbreken in Netflix-docu: "Een groot gemis"

In de Netflix-documentaire Tour de France: Unchained is een van de mooiste momenten uit de Tour van vorig jaar niet te zien. Jumbo-Visma baas Richard Plugge merkte het op.

In de 18de etappe van de Tour van vorig jaar probeerde Tadej Pogacar er nog alles aan te doen om tijd terug te pakken op gele trui Jonas Vingegaard. De Sloveen viel dan ook aan in de afdaling van de Col de Spandelles, de voorlaatste van de dag.

Vingegaard moest alles uit de kast halen om hem te volgen. De Deen moest zelfs even corrigeren, maar bleef wel recht. Pogacar ging even later wel tegen de grond.

Vingegaard wachtte op Pogacar, de twee gaven elkaar een handshake en er volgde nog een duim van Pogacar. Maar in de Netflix-docu is enkel de bijna-val van Vingegaard te zien, de rest is eruit geknipt.

Volgens Jumbo-Visma baas Richard Plugge een gemiste kans. "Dat is inderdaad een groot gemis. Wat Jonas die dag liet zien, was historisch. Je wilt niet dat je grootste rivaal valt in een gevaarlijke afdaling, maar het uitvechten op de fiets."