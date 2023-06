Quinten Hermans legt druk bij ploegleiding Alpecin-Deceuninck: "Zou willen dat ze me het op tijd zeggen"

Gaat Quinten Hermans dit jaar wel naar de Tour? Vorig jaar werd op het einde nog uit de selectie gelaten bij Intermarché en hij hoopt dit jaar hetzelfde scenario te vermijden.

Quinten Hermans (27) rijdt op dit moment in de Ronde van Zwitserland en probeert er zijn selectie voor de Tour af te dwingen. Vorig jaar vernam hij een dag voor afreis dat hij niet mee mocht met Intermarché naar de Tour.

Hermans was samen met negen andere renners van Alpecin-Deceuninck op stage in La Plagne en wellicht zal er nog voor één plekje gevochten worden. "Wie er uiteindelijk mee mag en wie nog afvalt, zal afhangen van hoe de ploegleiding de Tour tactisch wil aanpakken", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Moest Hermans toch naast de selectie vallen, dan gaat hij op vakantie. "Maar dan zou ik wel willen dat ze het me op tijd zeggen. Niet zoals het me vorig jaar is vergaan", stelt Hermans nog.

Maar zijn debuut maken in de Tour zou een droom zijn voor Hermans. "Ik denk dat ik nu opnieuw het niveau benader waarmee ik vorig jaar rond deze tijd van het jaar rondreed", zei Hermans ook nog.