Remco Evenepoel rekent nu op één van zijn sterke kwaliteiten: "Daar kan ik op gokken"

Na zijn mislukte aanval van dinsdag wil Remco Evenepoel, gaat de wereldkampioen het rustiger aanpakken. Al ziet hij het wel goedkomen deze week.

Evenepoel analyseerde dinsdagavond nog eens de koers samen met zijn ploeg. "Ik heb iets te veel hooi op de vork genomen", zei Evenepoel bij HLN. Daardoor konden andere renners profiteren en kende Evenepoel een slecht moment, stelde hij.

Woensdag is er opnieuw een aankomst bergop en daar gaat Evenepoel het dus anders aanpakken, zoals hij dinsdag al aankondigde. Evenepoel zal het initiatief aan de andere renners laten.

De wereldkampioen zal rekenen op zijn sprint, waar hij zichzelf bij de beste renners in koers rekent. "Daar kan ik op gokken. Er moet niets, maar er mag veel", zei Evenepoel nog.

In het klassement staat Evenepoel nog altijd tweede en staat nu op 17 seconden van de Deense leider Skjelmose. "Er is geen man overboord. Ik kan zeker nog voor een rit en een klassement gaan, zeker met de tijdrit in het achterhoofd. Geen reden tot paniek."