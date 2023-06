Thibau Nys begint Baloise Belgium Tour meteen met een serieuze domper

Thibau Nys heeft in de eerste etappe van de Baloise Belgium Tour meteen heel wat tijd verloren. Als Nys al klassementsambities had, dan mag hij die nu opbergen.

Door zijn twee recente overwinningen werd er veel verwacht van Thibau Nys in de Baloise Belgium Tour. In de Ronde van Noorwegen werd hij ook derde in het eindklassement ook derde.

En dus werd er ook in de Baloise Belgium Tour wat verwacht van Nys wat het klassement betreft. Al zei Nys zelf dat hij vooral mikt op de vierde rit in Durbuy, het klassement ambieerde hij niet.

En na de eerste rit mag Nys dat klassement al vergeten, want hij eindigde pas 127ste op bijna 16 minuten van winnaar Jasper Philipsen. Al op twee ronden van het einde, op meer dan 50 kilometer van het einde moest Nys lossen.

Wat er precies aan de hand was, is niet duidelijk. Maagproblemen, de warmte of een combinatie van beide zijn dan oorzaken waar het eerst wordt naar gekeken. Trek-Segafredo of Nys zelf hebben nog niet gereageerd op de oorzaak voor het grote tijdverlies.