Mathieu van der Poel weerstaat aan groep achtervolgers en trekt het volledig naar zich toe, heroplevende Thibau Nys 2e

Vele ogen waren gericht op Mathieu van der Poel. Ging hij het volledig naar zich toe trekken in de Baloise Belgium Tour? Ja, dus! Er kwam nog wel wat druk van achteruit, een heroplevende Thibau Nys werd tweede.

Met zijn vijven in de kopgroep door het Waalse landschap fietsen: het leek Hellemose, Desal, Currie, Andreas Goeman en Aaron Van Poucke wel wat. Jens Reynders kan niet vooraan aansluiten. Met de laatste ronde in zicht naderde het peloton al en er lagen wel enkele renners op vinkenslag.

Versnellingen van Ben Hermans, Aimé De Gendt en Florian Vermeersch zorgden er voor dat het reeds einde verhaal was voor de vroege vluchters. Het kwam ook in het peloton tot een breuk, maar er volgde al snel een hergroepering. Die was van korte duur, want de Muur van Hoei kwam er aan.

SKUJINS PROBEERT HET NOG

Daarop spatte het helemaal uit elkaar, met Mathieu van der Poel die al alleen op avontuur trok. De verwachte demarrage van de leider en vooral het begin van een solo van 37 kilometer. Al had het ook anders kunnen lopen: Skujins bracht met een ferme inspanning een achtervolgend groepje tot op 15 seconden. Nadien viel het weer stil.

Zo had Van der Poel gewonnen spel. Vacek zag nadien zijn kans om alleen weg te rijden en dat stond Alpecin-Deceuninck wel toe. Toch bleef de Tsjech niet voorop ten opzichte van de andere achtervolgers. Ondanks een voorsprong die heen en weer schommelde, hield Van der Poel het wel puik vol. Thibau Nys spurtte nog naar plek 2.