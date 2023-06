Geen duik in een zwembad, maar Mathieu van der Poel kan wél op bijzondere wijze genieten van zijn eindoverwinning

Ieder geniet op zijn eigen manier na een overwinning. Voor Mathieu van der Poel ging dat na de Baloise Belgium Tour gepaard met een het eten van een hamburger.

Van der Poel zette de Baloise Belgium Tour naar zijn hand door aan de leiding te gaan na een voldoende sterke tijdrit en zijn positie nog te verbeteren met ritwinst in Durbuy. Vorig jaar won zijn huidig ploegmaat Quinten Hermans de Ardennenrit en die nam prompt een frisse duik in een zwembad in Durbuy.

LEKKER ETEN

We hebben er geen weet van dat Van der Poel dat ook gedaan heeft. In tegenstelling tot Hermans vorig jaar steekt VDP ook het eindklassement op zak en daar kan hij echt wel van genieten. Van der Poel verwees in zijn flashinterview na de slotetappe al naar 'lekker eten'. Frietjes, misschien? Het bleek uiteindelijk om een hamburger te gaan.

Sporza spotte Van der Poel nog na de podiumceremonie, met een brede glimlacht op zijn gezicht en een hamburger in de hand. Het kan maar gesmaakt hebben.