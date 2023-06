Jasper Philipsen ziet een voordeel voor zichzelf op het BK: "Maar deze keer is Wout Van Aert er wel bij"

Jasper Philipsen is een van de topfavorieten voor het BK in Izegem. Hij ziet tegenover vorig jaar overigens een extra voordeel: de ploeg heeft slechts een topspurter in de rangen.

Vorig jaar pakte Tim Merlier in Middelkerke zijn 2e Belgische driekleur. Zijn ploegmaat Jasper Philipsen stond als 3e mee op het podium. Een jaar later behoren ze allebei opnieuw tot de favorieten, maar deze keer rijden ze niet meer voor hetzelfde team. Philipsen toonde in de Baloise Belgium Tour al zijn snelle benen en voelt zich klaar voor het BK in Izegem. "Het BK is een doel", vertelde hij aan Het Nieuwsblad. Ook ziet Philipsen een extra voordeel tegenover een jaar eerder: "Ik ben nu de enige snelle man van de ploeg. Het is gemakkelijker om mijn kaart te trekken. Merlier mocht vorig jaar zijn ding doen en gokte vol op de spurt die hij ook won." Binnen de ploeg kan Alpecin-Deceuninck vol de kaart van Philipsen trekken, maar er is wel nog een extra concurrent bijgekomen. "Deze keer is Wout Van Aert er wel bij. Hij zal zeker een invloed op het koersverloop hebben. Net als Remco Evenepoel, maar bij Soudal Quick-Step moeten ze ook met Merlier rekening houden."