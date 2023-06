Nog een extra tegenstander voor Roglic, Ayuso en allicht Evenepoel: Geraint Thomas maakt doelen bekend

Geraint Thomas trekt net als Primoz Roglic naar de Vuelta. De Welshman wil er opnieuw presteren.

Geraint Thomas (37) leek in de voorbije Giro op weg om een tweede eindzege in een grote ronde te pakken na zijn eindzege in de Tour van 2018. Maar Thomas werd op de voorlaatste dag nog uit het roze gereden door Primoz Roglic.

Sinds die Giro reed Thomas geen enkele wedstrijd meer, ook de Britse kampioenschappen slaat hij over. "Omdat ik begonnen ben aan mijn voorbereiding op het WK wielrennen en de Ronde van Spanje", zegt hij in zijn podcast Watts Occurring.

Thomas trekt binnenkort nog naar een windtunnel in Manchester en gaat in juli ook op hoogtestage in Andorra. In de Spanje wil Thomas weer meedoen voor winst. "Ik ga niet naar de Vuelta om gewoon maar mee te doen, ik trek enkel naar Spanje om te presteren."

De deelnemerslijst voor de Vuelta dikt zo aan. Onder meer Primoz Roglic en Juan Ayuso komen al zeker aan de start. Titelverdediger Remco Evenepoel zei nog niet toe, maar er wordt wel verwacht dat hij aan de start zal staan.