Wout van Aert kan met de dubbel in mooi lijstje komen, maar kan ook een unieke prestatie neerzetten

Tegen de grote blokken zoals Alpecin-Deceuninck, Soudal Quick-Step en Lotto Dstny wordt het voor de vier renners van Jumbo-Visma moeilijk om tegenop te boksen. Maar met Wout van Aert heeft het wel een topfavoriet in huis.

Na 2019 en 2020 werd Van Aert afgelopen donderdag voor de derde keer Belgisch kampioen tegen de klok. Zondag kan hij ook voor de tweede keer Belgisch kampioen op de weg worden, na zijn titel in 2021.

Als Van Aert erin slaagt om de dubbel te pakken, dan is hij nog maar de derde Belg ooit die dat klaarspeelt. Stijn Devolder (2010) en Philippe Gilbert (2011) deden het hem voor, maar toen vond het BK tijdrijden nog anderhalve maand later plaats, op 15 augustus.

Sinds 2015 wordt het BK tijdrijden ook in dezelfde week als het BK op de weg gereden en zo kan Van Aert als eerste de dubbel pakken in dezelfde week.

