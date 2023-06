Vraagtekens bij vorm van Mathieu van der Poel voor de Tour: "Hij was te pakken in de Ronde van België"

Mathieu van der Poel won de Baloise Belgium Tour, maar op het NK greep hij naast de trui. Michel Wuyts is dan ook niet zeker van de Nederlander voor de Tour.

Mathieu van der Poel won de koninginnenetappe in de Baloise Belgium Tour en won ook het eindklassement. Op het NK zat Van der Poel in de tang van Jumbo-Visma, maar werd toch derde. De Nederlander lijkt klaar voor de Tour.

"Ik ben heel blij dat hij erbij is, hij gaat ongetwijfeld voor vuurwerk zorgen en een etappe winnen, maar in de Ronde van België was hij te pakken. In en rond Durbuy forceerde hij de beslissing, maar daar hebben de jonge mannen van Trek het vertikt om efficiënt samen te werken. Ze kwamen tot twaalf seconden en dachten vervolgens aan zichzelf", zei Michel Wuyts in Wuyts & Vlaeminck.

Volgens Wuyts was Van der Poel nog niet top in de Baloise Belgium Tour. "Hij was goed, maar niet schitterend. Op het NK zag je hetzelfde. Al moet je ervan uitgaan dat er bij de grote mannen nog een laagje boven op komt richting de Tour de France. Dat zie je nu ook aan een Van Baarle en Van Aert."