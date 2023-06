Yves Lampaert onthult wat hij en Wout van Aert te bespreken hadden tijdens het Belgisch kampioenschap

Wout van Aert en Yves Lampaert reden een hele tijd vooraan op het BK. En de twee leken ook een hele tijd met elkaar te spreken. Waar hadden ze het over?

Wout van Aert reed samen met onder meer twee ploegmaats en ook Yves Lampaert weg in de heuvelzone op het BK. Van Aert en Lampaert gingen er op 60 kilometer van de meet nog alleen vandoor.

Maar de vlucht van Lampaert en Van Aert leek al vroeg ten dode opgeschreven. Ze kregen van het peloton nooit meer dan een minuut en op 30 kilometer van de meet werden ze dan ingelopen.

Lampaert en Van Aert leken opvallend vaak met elkaar elkaar te spreken tijdens hun vlucht. Waar hadden ze het eigenlijk over? "Wij hebben het er vooral over gehad dat we eigenlijk over onze limiet zaten", onthulde Yves Lampaert bij Sporza.

"We gingen all-in en probeerden vol door te gaan. Achter mij zat de ploeg in een zetel. De hitte maakte het lastig en was onze grootste tegenstander. In het peloton viel het mee, maar vooraan leek het echt alsof je tegen een muur reed", stelde Lampaert nog.