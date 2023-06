VOORBESCHOUWING: spanning troef voor meest onvoorspelbare strijd, beste papieren voor Pogacar en Vingegaard

Het is lang niet op elk front dat het een onvoorspelbare strijd vol spanning is. Of Pogacar, Vingegaard, of iemand anders zich tot bergkoning in de Tour kroont, kan vooraf echter niet voorspeld worden.

Geen klassement waar onverwachte namen zo'n rol van betekenis kunnen spelen als het bergklassement. Al is daar de laatste jaren wel enigszins verandering in gekomen. De beste klassementsmannen zijn bergop zo dominant dat ze helemaal aan het eind toch ook bovenaan kwamen in het bergklassement. De grote namen dus voorop. © photonews In 2022 won Jonas Vingegaard de Tour, met de bolletjestrui erbovenop. In de twee jaren voordien had Tadej Pogacar dat klaargespeeld. In de editie van 2023 liggen er misschien wel iets meer mogelijkheden voor de aanvallers om het toch te halen. Het is immers een Tour met erg weinig tijdritkilometers en dus een Tour voor de klimmers. Dat betekent: nog meer kansen om op de bergen punten te sprokkelen voor de bollen. Dat moet de aanvalslust zeker aanmoedigen. Al is het nog altijd van cruciaal belang om ook bij een aankomst bergop eens punten te kunnen pakken. © photonews Een succesvolle aanval bekroond met ritwinst is dus de ideale opstap om een gooi te doen naar de bolletjestrui. Als één man de grote namen kan verrassen, dan lijkt dat Giulio Ciccone. De renner van Lidl-Trek was in de Dauphiné al bergkoning. Zijn ploeg heeft geen klassementsmannen, de Italiaan kan dus vrijuit voor de bergtrui gaan. Ook Thibaut Pinot en Guillaume Martin zijn potentiële kanshebbers. Dit zijn Fransmannen die in het verleden al gestreden hebben voor een bergtrui en dus maar al te goed weten wat dit omvat. Al blijft het een voorwaarde om drie weken lang op erg hoog niveau te presteren om Pogacar en Vingegaard uit de bollentrui te houden. ONZE STERREN BOLLENTRUI TOUR DE FRANCE: **** Tadej Pogacar

*** Giulio Ciccone - Jonas Vingegaard

** Guillaume Martin - Thibaut Pinot

* Romain Bardet - Wout Poels