José De Cauwer gelooft zijn oren niet: "Allez! In geen 1.000 jaar."

Zaterdag gaat in Bilbao de Tour van start. Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar zijn de twee grote favorieten voor eindwinst, maar wie is nu beter?

Jonas Vingegaard slaagde er vorig jaar in om de reeks van Tadej Pogacar en UAE Team Emirates te doorbreken in de Tour. De Sloveen zag zijn team heel wat sterker worden dit jaar en mikt op een derde eindzege.

Maar door zijn polsblessure houdt Pogacar zelf de boot wat af als het over de favorietenrol gaat. Hij schuift die door naar zijn concurrent Vingegaard en ziet zichzelf dus als een soort underdog. José De Cauwer ziet dat helemaal anders.

De beste renner ter wereld

"We gaan toch niet zeggen dat Jonas Vingegaard een betere renner is? Gewoon omdat die laatste vorig jaar per toeval heeft gewonnen? Allez! In geen 1.000 jaar. Pogacar heeft wel de Ronde van Vlaanderen gewonnen tegen Van der Poel en Van Aert. Hij is met voorsprong de beste renner ter wereld", zegt hij in De Tribune.

Maar De Cauwer ziet ook dat Vingegaard de taaiste klant wordt van Pogacar in de Tour. "Uiteraard, Vingegaard is een hele goede en hele taaie ronderenner. Je bent nooit van hem vanaf."