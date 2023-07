Van der Poel lijkt op plannetje te broeden in eerste etappe, Van Aert lacht KOM op slotklim weg

De renners zijn van start gegaan in de Tour. Mathieu van der Poel en Wout van Aert gaven vooraf hun kijk op de eerste etappe, de Nederlander lijkt op een plannetje te broeden.

Het is dé vraag tijdens de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk. Wie zal de bovenhand nemen in de finale, de punchers of de klimmers? Ook Wout van Aert en Mathieu van der Poel twijfelen nog.

Van der Poel verwacht dat de punchers meer kans zullen maken op de Côte de Pike dan hem. "Stel dat bijvoorbeeld Alaphilippe in goede doen is, dan wordt het al moeilijk voor mij", zei Van der Poel bij HLN.

Van der Poel broedt dus misschien wel op een plannetje. "De klim voor de Côte de Pike kan ook beslissend worden", zei de Nederlander nog. De Côte de Vivero ligt op 27 kilometer van de aankomst.

Wout van Aert

Wout van Aert zette vrijdag dan weer de KOM neer op Côte de Pike. "Dat zegt niks voor vandaag. In principe zal ik die KOM straks kwijt zijn", zei Van Aert daarover bij Sporza.

Van Aert zei ook nog dat hij de dag voor een koers altijd een doorgedreven training doet en dit parcours daarvoor een uitgelezen mogelijkheid had.