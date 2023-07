José De Cauwer kan het niet meer aanzien: "Heeft geen enkel moment inzet getoond voor Wout van Aert"

Wout van Aert heeft naast de ritzege gepakt in de twee etappe van de Tour. José De Cauwer was weer niet te spreken over Jonas Vingegaard.

In de eerste etappe lukte het Jumbo-Visma niet om het gat om de broers Yates dicht te rijden in de finale. Adam Yates pakte toen de ritzege en de gele trui, Wout van Aert sprintte niet meer echt mee voor plek drie. Michel Wuyts en ook José De Cauwer vonden dat Vingegaard toen wel iets mocht doen voor Wout van Aert in de finale in de achtervolging. En in de tweede etappe was het weer van dat. Alweer passieve Vingegaard De Fransman Victor Lafay ging er onder de vod vandoor en Wilco Kelderman slaagde er niet in om het gat nog dicht te rijden, Van Aert kwam uiteindelijk net tekort om de zege te pakken. Opnieuw deed Vingegaard niets voor Van Aert. José De Cauwer wond zich er opnieuw over op. "Hij heeft geen enkel moment inzet getoond voor Wout van Aert. Ik zou doodgraag eens een Vingegaard zien die iets terug doet voor Wout van Aert", zei de Cauwer bij Sporza.