VOORBESCHOUWING TOUR DE FRANCE RIT 5: Daar zijn de Pyreneeën! Krijgen we al een strijd tussen Pogacar en Vingegaard?

De Tour de France trekt voor de 5e rit de Pyreneeën in. Zo is daar al de 1e zware bergetappe in deze Tour en kunnen we mogelijk een nieuwe strijd tussen de klassementsrenners krijgen.

De start ligt voor de 5e rit in Pau. Na een lange aanloopstrook van meer dan 70 km gaat het richting de Pyreneeën. Daar wacht eerst de Col de Soudet. Dat is een onregelmatige col van 15,2 km aan 7,2%, maar er zijn stroken die over de 12% gaan. Het is ook de 1e col van buiten categorie in deze Tour.

Nadien volgt er een lange vallei met een tussenklimmetje van 3e categorie. In de finale is er nog de Col de Marie Blanque (7,7 km aan 8,6%). Die col ligt op 18,5 km van de streep en is een col van 1e categorie. De finish ligt in Laruns en is lichtoplopend.

Het is de 1e bergrit en mogelijk krijgen we opnieuw een strijd tussen de klassementsrenners. Tadej Pogacar zal wellicht opnieuw aanvallen om de andere klassementsrenners op meer achterstand te zetten.

Mogelijk heeft Jumbo-Visma een plannetje om hun numerieke overwicht die ze al in het Baskenland hadden, proberen uit te buiten. Zouden we een 1e aanval van Jonas Vingegaard krijgen.

En wat met de andere klassementsrenners? Revelatie Victor Lafay zal zijn goede vorm proberen te bevestigen en ook Jai Hindley, Mattias Skjelmose en Oscar Rodriguez staan er goed voor. Net als Michael Woods, Mikel Landa, Romain Bardet en David Gaudu.

UAE heeft momenteel de gele trui, maar het profiel leent er zich perfect toe om een vroege vlucht een vrijgeleide te geven en om zo de leiderstrui uit handen proberen te geven. Zo staan er al enkele sterke klimmers op enkele minuten van Adam Yates. Zo kan Thibaut Pinot, Dylan Teuns of Steff Cras na de 5e rit zomaar in het geel staan.