🎥 Voor Gino Mäder: Bahrain Victorious aan het feest in de Tour de France na een nerveuze etappe

Pello Bilbao heeft de 10e rit in de Tour de France gewonnen. Hij won na een vroege vlucht en na een snelle en nerveuze etappe in de bakhoven van Frankrijk. Jonas Vingegaard blijft leider.

In het begin van de 10e rit was het meteen oorlog van in het begin. Er was een spervuur van aanvallen en op een gegeven moment zaten zelfs Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar en nog een rist klassementsrenners mee voorin. Jai Hindley, Oscar Rodriguez en Tom Pidcock waren niet mee, maar BORA-hansgrohe en INEOS Grenadiers konden het oplossen.

Het bleef aanvallen regelen en ook achteraan stond de deur open. Wout Van Aert, Romain Bardet, David Gaudu en Mathieu van der Poel moest afhaken en ook alle andere topsprinters. Uiteindelijk reden 14 renners weg en de rust in het peloton keerde terug en bijna alle gelosten kwamen weer samen.

ZWAAR SLOT

Voorin zaten onder meer Julian Alaphilippe, Warren Barguil, Krists Neilands, Michal Kwiatkowski, Pello Bilbao, Antonio Pedrero, Ben O'Connor, Georg Zimmermann, Mattias Skjelmose en Esteban Chaves. Samen kregen ze een voorsprong van zo'n 3 minuten. Jumbo-Visma controleerde het tempo.

Op de laatste klim bepaalde Corbin Strong voor Neilands het tempo. Die versnelde en hij reed meer dan een halve minuut weg. Achter hem ontstond een achtervolgende groep met Chaves, Zimmermann, O'Connor, Pedrero en Bilbao. In de slotkilometers haalden ze de Let weer bij.

Zimmermann viel aan het begin van de slotkilometer aan. Bilbao volgde in zijn zog en het viel weer stil, waardoor O'Connor terugkeerde. Bilbao bleef uiteindelijk het meest koel en pakte de zege voor Zimmermann en O'Connor. Het peloton bleef, op een kleine spielerei van Van Aert en van der Poel na, samen en kwam samen op zo'n 3 minuten binnen. Vingegaard blijft leider.