Heeft de deelname van Remco Evenepoel aan de Vuela invloed op het WK? Tom Steels schept duidelijkheid

Remco Evenepoel staat eind augustus aan de start van de Vuelta. Zo is dat een nieuw groot doel dit seizoen. Maar wat met dat andere grote doel, het WK in Glasgow, waar hij de titelverdediger is.

De Vuelta start op 26 augustus in Barcelona. 3 weken eerder, op 6 augustus, vindt het WK in Glasgow plaats. Remco Evenepoel rijdt beide wedstrijden en allebei zijn ze een doel voor hem. Zo is hij op het WK en in de Vuelta de titelverdediger, maar tussen beide koersen zit er veel tijd tussen. Is het een dan belangrijker dan het andere?

"Beide koersen zijn belangrijk", was ploegleider Tom Steels duidelijk bij Sporza. "Zo wil hij de regenboogtrui niet zomaar afgeven."

Steels wees ook op een specifieke eigenschap van Evenepoel die hem richting winst op het WK en in de Vuelta kan duwen: "ls hij er echt voor gaat en een doel heeft, is hij altijd erg gefocust."

Ook is de Vuelta rijden voor Evenepoel goed voor de toekomst. "Hij kan in de Vuelta ook weer ervaring opdoen hoe je een ronde van 3 weken rijdt. Dat is toch wat anders dan een rittenkoers van een week of een eendagswedstrijd. Je leert je lichaam steeds beter kennen", aldus Steels.