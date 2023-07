Tadej Pogacar verklaart zijn minder impulsieve tactiek in de Tour de France

Tadej Pogacar is in de Tour nog altijd in strijd voor de eindzege. Hij pakt het wel anders aan dan de voorbije jaren. Zo rijdt hij meer beredeneerd en minder impulsief dan vroeger.

Tijdens de rustdag van de Tour de France oogde Tadej Pogacar ontspannen tijdens een persmoment. Hij antwoordde rustig op de vragen en ging geen enkel onderweg uit de weg. Een van de vragen die hij kreeg ging over zijn manier van koersen. Hij valt namelijk niet meer van ver aan en koerst minder impulsief. "Winnen met een solo van 50 km is leuk, maar de Tour duurt 3 weken. Je kan elke dag de rekening voor je inspanningen van de dag ervoor gepresenteerd krijgen", was het gevatte antwoord van Pogacar. "De Tour moet je met je hoofd rijden en niet door als een gek aan te vallen." De perschef pikte in: "Je begint blijkbaar oud te worden." Pogacar begon te lachen. "Dat klopt Het is het laatste jaar dat in voor de witte trui in aanmerking kom. Ik begin effectief oud te worden", reageerde hij met een kwinkslag.