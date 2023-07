Het bepalende moment op de Joux Plane: Tadej Pogacar reageert op het motorincident

Tijdens de 14e rit in de Tour de France was er incident met motoren op de top van de Joux Plane. Tadej Pogacar werd geblokkeerd, maar achteraf toonde hij zich nog opvallend mild.

Tadej Pogacar wou op 500 meter van de top van de Joux Plane aangaan, maar hij moest zijn aanval stoppen. 2 motoren reden vlak voor hen uit en blokkeerden de weg. Zo liep hij de gewenste bonificatieseconden mis en liep Jonas Vingegaard 3 seconden uit.

Aan de streep toonde Pogacar zich nog opvallend mild. "Ik wilde nog één keer voluit gaan en gedurende een minuut alles geven, maar het was een vergooide cartouche en het is wat het is", zei hij in het flashinterview.

Ook nadien aan de pers was Pogacar hoffelijk: "Het was een beetje zonde, maar het zal het eindresultaat niet veranderen."

Pogacar denkt dat dat eindresultaat op een secondenspel zal uitdraaien. "Zo is het en dat zal ook de komende dagen nog zo zijn", vertelde hij in het flashinterview.