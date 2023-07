Motard reageert op het incident op de Joux Plane: reactie legt nog ander probleem bloot

Ook de motard heeft op het incident op de Joux Plane gereageerd. Hij sloeg mea culpa, maar verwees ook naar het publiek. "We stonden voor een keuze", klonk het bij L'Equipe.

Bernard Papon is fotograaf bij L'Equipe en zat op een van de motoren die Tadej Pogacar verhinderde om aan te vallen. "Ik zag hem aanvallen en vertelde dat aan mijn chauffeur", vertelde Papon aan de Franse sportkrant. "Maar die zei me dat hij niet kon versnellen."

Het probleem was dat er te veel mensen langs de kant stonden. Die zetten een stapje dichter, waardoor de koers door een smalle corridor moest rijden. "Als we iemand hadden aangereden, hadden we pas een echt delicate situatie gehad", aldus Papon.

SCHULDBESEF

"We moesten een keuze maken: de inspanning van de renner onderbreken of het publiek inrijden en mensen verwonden", ging de fotograaf verder. "Ik probeer hier niet het onverdedigbare te verdedigen, maar we zouden in die situatie mogen gezeten hebben."

Papon had ook schuldbesef: "Ik had mijn chauffeur eerder moeten vragen om gat te vergroten. Bij een volgende keer dat dit gebeurt, is het dan jammer voor de foto."

Na de rit kregen Papon en zijn chauffeur en ook de andere motard een sanctie. Ze worden voor de 15e rit geweerd. Ook moeten ze elk 500 Zwitserse frank (515 euro) boete betalen.