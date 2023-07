VOORBESCHOUWING TOUR DE FRANCE RIT 17: Kan Pogacar nog terugslaan in monsteretappe?

Na de tijdrit van dinsdag moeten de renners voor het klassement weer vol aan de bak. De koninginnenrit belooft vuurwerk.

PARCOURS

Met 5399 hoogtemeters staat er een monsteretappe op het programma. Na twee beklimmingen van eerste categorie en een van tweede categorie, volgt nog de loodzware Col de la Loze (28,3 km aan 6%).

De Col de la Loze is echter een beklimming in twee stukken. Het eerste stuk is zo'n 9,2 km aan 6,2%, daarna volgt een tussenstuk van 4 kilometer met een kleine afdaling. De laatste 10 kilometer is ook nog aan zo'n 8% gemiddeld, enkele kilometers gaan zelfs aan meer dan 10%.

De aankomst ligt echter niet boven, want er volgt nog een afdaling van zo'n 6 kilometer. De laatste 500 meter loopt nog tot 18% op, wat wellicht beslissend zal zijn voor de zege.

FAVORIETEN

Tadej Pogacar kreeg een draai om de oren in de tijdrit en zal moeten aanvallen om toch nog een gooi te doen naar zijn derde Tourzege. Het mogelijke slechte weer zou de Sloveen echter in het voordeel kunnen spelen.

Maar Jumbo-Visma en Jonas Vingegaard hadden deze etappe al lang aangekruist om toe te slaan. De Deen hoeft nu ook niet meer zelf aan te vallen en Jumbo-Visma kan gewicht van de koers leggen bij UAE.

De Deen lijkt de topfavoriet, zeker omdat hij voor de lastige rit van zaterdag naar Le Markstein zijn voorsprong nog wat wil uitbouwen. En hij heeft deze Tour al bewezen de betere daler te zijn.

Adam Yates en Carlos Rodriguez vechten nog om plek drie in het klassement, Simon Yates kondigde al aan dat hij nog wil aanvallen. Ciccone en Powless kunnen dan weer in de vlucht verwacht worden in de strijd om de bollen.

ONZE STERREN

*** Jonas Vingegaard

** Tadej Pogacar, Carlos Rodriguez

* Adam Yates, Simon Yates, Thibaut Pinot