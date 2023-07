Pascal Eenkhoorn baalt na een ereplaats in de Tour: "Hij is gewoon knettergek"

Pascal Eenkhoorn heeft net geen ritzege in de Tour de France gepakt. Nochtans zat hij in een kansrijke positie, maar aan het einde was Kasper Asgreen de sterkste vluchter.

Oorspronkelijk was Pascal Eenkhoorn in de vroege vlucht niet mee, maar halfweg en met de hulp van Victor Campenaerts maakte hij nog de oversteek. Ze konden wegblijven en sprintten uiteindelijk voor de zege. Kasper Asgreen bleek uiteindelijk de snelste.

Eenkhoorn baalde, maar kon wel nog leven met zijn 2e plaats. "Asgreen is geen pannenkoek, als je zijn palmares bekijkt. Hij reed een heel sterke sprint en is de verdiende winnaar. Ook was hij heel sterk", vertelde hij aan Sporza.

Campenaerts zette zich in de slotfase op kop om zo Eenkhoorn in een kansrijke positie te zetten. Zo bleef de vlucht toch nog voorop. "Campie is gewoon knettergek", ging de Nederlander verder. "Maar we gingen er vol voor. In Parijs gaan we het ook zo proberen."