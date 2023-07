Een Tour de France voor Wout Van Aert? "De organisatie moet een keuze maken"

De editie van 2023 is nog niet afgelopen, maar er wordt al gesproken over het Tour-parcours voor andere edities. José De Cauwer pleit voor een minder extreem parcours.

In 2023 was het een Tour de France voor klimmers. Links en rechts werd er gezegd dat het de zwaarste Tour in jaren was. Zoveel moest er geklommen worden. Verder waren er ook nauwelijks tijdritkilometers, 22,4 km om precies te zijn, een laagterecord in de Tour. Ook was het nota bene nog eens een klimtijdrit.

Het valt af te wachten wat de organisatie in de Tour zal doen. "Ze moeten een keuze maken", aldus José De Cauwer bij Sporza. "Ze moeten overwegen of ze een Tour voor renners die 60 kg wegen, organiseren. Of mag het ook iets meer zijn? Blijft het een klimmersronde."

"Een type als Miguel Indurain, vijfvoudig Tourwinnaar, moet met zijn 75 kg dan niet meer komen", weet De Cauwer. "Het zou iets meer globaal mogen zijn." Hij pleitte ook voor meer tijdritkilometers, minstens 50. Zo zouden types zoals Wout Van Aert meer in het klassement kunnen meespelen.