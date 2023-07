Jumbo-Visma is Wout van Aert niet vergeten in Parijs, die op mooie wijze reageert

Jumbo-Visma mag voor de tweede keer op rij zegevieren met Jonas Vingegaard in Parijs. En ze dachten ook aan Wout van Aert.

Enkel Wout van Aert ontbrak bij Jumbo-Visma in Parijs. Van Aert ging dinsdagavond naar huis om de geboorte van zijn tweede zoon Jerome bij te wonen. Maar bij Jumbo-Visma waren ze Van Aert niet vergeten.

Tijdens de traditionele foto van de ploeg met de winnaar haalde Nathan Van Hooydonck het rugnummer van Wout van Aert boven en toonde dat aan de camera. Van Aert reageerde op sociale media met een geel en een zwart hartje.

Jumbo-Visma pakte tijdens de slotrit ook uit met een speciaal tenue om de overwinning in de Tour te vieren. In tegenstelling tot de al aangepaste outfit voor de Tour is bijna het hele shirt nu zwart, met ook aangepaste broek en kousen.