Wat een verrassing: Jonas Vingegaard bevestigt deelname en wordt zo stevige concurrent voor Remco Evenepoel

Jonas Vingegaard heeft zijn deelname aan de Vuelta bevestigd. Zo krijgt Remco Evenepoel er een extra kandidaat eindwinnaar bij.

Zonder problemen zal Jonas Vingegaard zondagavond voor de 2e keer de Tour de France gewonnen hebben. Op de slotdag kwam hij met een nieuwtje: hij zal de Vuelta rijden.

"We zien je in Barcelona voor de Vuelta", zei Vingegaard aan Marca. Zo zal hij voor de 2e keer in zijn carrière de Vuelta rijden. In 2020 stond hij ook al aan de start. Toen eindigde hij 46e.

Zo krijgt Remco Evenepoel er een stevige concurrent bij. De titelverdediger zal met Jumbo-Visma stevige concurrentie krijgen, want ook Primoz Roglic zal deelnemen. Daarnaast staan ook Juan Ayuso, Carlos Rodriguez, Geraint Thomas, Enric Mas en Aleksandr Vlasov al op de voorlopige deelnemerslijst.