🎥 Veldrijder Timo Kieliech verzilvert topvorm met dubbelslag in de Ronde van Wallonië, Arnaud De Lie vierde

In de derde etappe van de Ronde van Wallonië heeft Timo Kielich de zege gepakt. De Belg van Alpecin-Deceuninck neemt ook de leiderstrui over van Arnaud De Lie.

In de derde etappe van de Ronde van Wallonië reden de renners van Thuin naar Mont-Saint-Guibert, een rit van iets meer dan 185 kilometer. Onderweg lagen er vier beklimmingen, de laatste twee kilometer liepen nog licht bergop.

Door de beklimmingen onderweg koos bergkoning Johan Meens weer voor de ontsnapping. Hij kreeg Alex Colman en de Noor Tord Gudmestad met zich mee. Ze kregen zo'n acht minuten van het peloton.

Axel De Lie (Lotto-Dstny) en Luke Plapp (INEOS Grenadiers) verkleinden die kloof en op 40 kilometer van de streep werden ze al gegrepen. Leider Arnaud De Lie ging nog tegen de grond, maar kon nog terugkeren in het peloton.

Kielich wint met machtsprint

Bagioli versnelde op 4 kilometer van de streep uit het peloton, De Lie moest rekenen op de steun van Van Moer om het gat te dichten. Daarna probeerden ook nog Loic Vliegen en Bauke Mollema weg te rijden.

Timo Kielich sprong in de finale mee met zijn ploegmaat Xandro Meurisse en zij gingen op en over Mollema. Kielich nog af met Sénéchal in de sprint, leider Arnaud De Lie werd vierde en moet zijn trui afstaan aan Kielich.

Results powered by FirstCycling.com