Arnaud De Lie glundert na deugddoende zege: "Dat maakt het extra speciaal"

Arnaud De Lie heeft zondag in de Ronde van Wallonië toegeslagen. Een deugddoende zege na een periode van pech.

Arnaud De Lie was in de tweede rit van de Ronde van Wallonië sterker dan Thibau Nys (Lidl-Trek) en Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck). Zijn vijfde van het seizoen en zijn eerst sinds zijn zware val in de Vierdaagse van Duinkerke half mei.

"Ik ben heel tevreden met deze overwinning, na ruim twee maanden zonder een zege heb ik dit gevoel toch gemist. Het is fijn om zo dicht bij huis te winnen, in de Ronde van Wallonië", zei De Lie achteraf.

Klassement wordt moeilijk

"De jongens hebben het perfect gedaan. En winnen in een koers waarbij mijn broer Axel ook zoveel werk heeft verzet, maakt het extra speciaal", zei De Lie nog. Na twee dagen is hij ook leider in het klassement, al staat Filippo Ganna in dezelfde tijd.

"Maandag is een mooie nieuwe kans, maar opnieuw een stevig parcours. De leiderstrui verdedigen tot het eind zal met de lange tijdrit uiteraard moeilijk worden, maar als ik nog steeds aan de leiding sta, zal ik uiteraard alles geven."