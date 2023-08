Analist tipt bondscoach Sven Vanthourenhout over Jasper Philipsen: "Hij heeft bewezen dat hij dit kan"

Jasper Philipsen is een van de speerpunten bij België op het WK in Glasgow. Bondscoach Sven Vanthourenhout zal wellicht vooral op zijn sprint teren. Al gaan er stemmen op dat Philipsen ook perfect mee de koers kan maken.

"Ik zou Jasper Philipsen niet laten vastvriezen in de rol van pure sprinter", stelde Benji Naesen in Het Nieuwsblad. "In Parijs-Roubaix en Brugge-De Panne heeft hij bewezen dat hij de koers mee kan maken. Laat hem zijn intuïtie maar volgen. Die heeft hij en die hielp hem al vaker aan een goed resultaat."

Naesen denkt dat Philipsen vanaf zo'n 30 km mee kan beginnen gaan. "Want op dit parcours op je sprint wachten, is geen optie", vindt hij. Als het dan samen komt, kan hij nog altijd zijn eigen kansen gaan. Hij kan overigens een ideale lead-out krijgen. Eerst Remco Evenepoel en daarna Wout Van Aert. "Wie gaat hem dan kloppen?"

Overigens is Naesen niet de enige die vindt dat Philipsen mee de koers kan maken. Eerder stelde voormalig bondscoach José De Cauwer al dat Philipsen perfect kan meeschuiven.