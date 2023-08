Jan Bakelants stelt iets opvallend vast op het WK: "Dat bewijst dat er iets niet klopt"

Het parcours van het WK in Glasgow heeft al heel wat kritiek gekregen. Ook Jan Bakelants vindt het maar niets.

Na de start in Edinburgh en een aanloop van zo'n 130 kilometer komen de renners straks op het lokale circuit terecht in Glasgow. Daar zullen ze dan 10 rondjes van zo'n 14 kilometer moeten afleggen.

Over dat lokale circuit is al veel gezegd en geschreven, vooral over de 42 bochten die in de 14 kilometer liggen. Bij de Belgen waren onder andere Wout van Aert en Tiesj Benoot al kritisch voor het parcours.

Duizeligheid

En ook Jan Bakelants is geen fan van de criterium-stijl van het WK-parcours. "De renners gaan duizelig worden. Dat is een atypische kwaliteit om een wereldkampioen mee aan te duiden", zegt Bakelants bij HLN.

Bakelants stelt dan ook vast dat dit niet het sterkste deelnemersveld is op een WK. Zo zijn onder meer Mohoric, Bilbao, Roglic, Vingegaard, Carapaz en Thomas er allemaal niet. "Dat Ganna niet meedoet, maar hier wel is om het WK tijdrijden te rijden, bewijst voor mij dat er iets niet klopt."