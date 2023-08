Remco Evenepoel bijzonder kritisch voor zijn vader en Lefevere na nieuwe transfersoap

Remco Evenepoel is als uittredende wereldkampioen een van de favorieten om opnieuw de wereldtitel te veroveren. En hij reageerde ook op het bommetje dat zijn vader zaterdag dropte.

Geen witte broek deze keer bij Remco Evenepoel, wel zijn helm, bril en schoenen waar hij vorig jaar de wereldtitel mee veroverde in het Australische Wollongong. Toch een beetje bijgeloof bij Evenepoel.

Over de tactiek van de Belgen kon Evenepoel niet al te veel verklappen. "Als de finale vroeg opengebroken wordt, dan is dat niet per se een nadeel. Het kan dus een koers worden van bij het opdraaien van het lokale circuit. Dus dat is wel in ons voordeel", zei hij bij Sporza.

De vader van Remco Evenepoel dropte zaterdag nog een bommetje door de toekomst van Evenepoel bij Soudal Quick-Step in vraag te stellen. Patrick Lefevere repliceerde door die uitspraken "dom" te noemen. Evenepoel zelf denkt er het zijne van.

"Persoonlijk vind ik dat iedereen beter zou zwijgen en mij gewoon mijn dingen laten doen. Ik weet wel goed genoeg voor mezelf wat wel kan en niet kan. Zowel mijn papa als Patrick (Lefevere, nvdr.) zouden beter zwijgen", zei Evenepoel nog met de glimlach.