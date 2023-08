De kersverse wereldkampioen tijdrijden bij de beloften: "Alec Segaert motiveerde me"

Lorenzo Milesi is de nieuwe wereldkampioen bij de beloften. Hij won een secondenstrijd met onze landgenoot Alec Segaert. Achteraf verklaarde de Italiaan zijn ultieme drijfveer.

In het 1e deel lag Lorenzo Milesi nog onder, maar in het 2e deel nam hij over. Uiteindelijk pakte hij de regenboogtrui met 11 seconden voorsprong op Alec Segaert.

"Het is ongelooflijk", zei de Italiaan in een flashinterview. "De hele dag was brutaal en vooral de laatste kilometers waren pijnlijk. Ook naar Segaert kijken was pijnlijk. Het bleef tot het einde spannend."

Achteraf bekeken lijkt Milesi het beste ingedeeld te hebben, maar na de streep ontkrachtte hij dat: "Vanaf het begin tot het einde ben ik voluit gegaan. In het beging was er tegenwind. Dus het was belangrijk om daar al alles te geven. Nadien ben ik gewoon vol blijven rijden."

Milesi wist op voorhand maar al te goed wie zijn grootste concurrent voor de wereldtitel zou zijn. "Tijdens mijn tijdrit dacht ik voortdurend aan Segaert", aldus Milesi. "Hij motiveerde me."