Remco Evenepoel verrast met onthulling over WK-wegrit: "Dat geef ik toe"

Remco Evenepoel was in de wegrit van het WK niet helemaal zichzelf. Hij zit dan ook meer met de tijdrit in zijn hoofd.

Uittredend wereldkampioen Remco Evenepoel kwam nooit helemaal tot zijn recht op het bijzonder bochtige parcours van de wegrit op het WK. In aanloop naar het WK tijdrijden geeft Evenepoel nu toe dat hij zich vooraf al meer gefocust had op de tijdrit. "Dat geef ik toe" zegt Evenepoel bij HLN. "Mocht ik geen titelverdediger geweest zijn, had ik mogelijk zelfs afgemeld voor de wegrit. Nu kon ik dat niet maken." De aanloop naar het WK op weg was dan ook niet ideaal met de voorbereiding op de Vuelta. "Lastig zelfs, want veel reizen, veel verkennen, veel uren in de wagen. Dat nam wel energie weg. Maar daar wil ik die mindere prestatie van zondag niet op steken", zei Evenepoel nog. Het parcours van de wegrit was dan ook echt iets voor Van der Poel en Van Aert.