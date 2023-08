Deze keer wel een winnares in de GP Yvonne Reynders: renster van AG Insurance-Soudal Quick-Step klopt Sanne Cant

Eline van Rooijen heeft de GP Yvonne Reynders gewonnen. Ze klopte in de spurt Sanne Cant.

Vorig jaar was er de 1e editie van de GP Yvonne Reynders, maar die liep letterlijk en figuurlijk in het water. Door noodweer werd de wedstrijd toen stopgezet, omdat de veiligheid niet meer kon gegarandeerd worden.

De wedstrijd begon zo met een valse start, maar een jaar later waren er geen problemen. In het slot reed er een klein groepje weg en uiteindelijk gingen we naar een sprint met een achttal rensters.

Eline van Rooijen won die sprint. De renster van de opleidingsploeg van AG Insurance-Soudal Quick-Step klopte Sanne Cant en Kirstie van Haaften.