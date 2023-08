Ploegleider Lodewyck kiest de kant van vader Evenepoel: "Op dat vlak zijn we het eens"

Het is de laatste tijd onrustig bij Soudal Quick-Step door een mogelijk vertrek van Remco Evenepoel. Maar ploegleider Klaas Lodewyck geeft vader Patrick Evenepoel gelijk in zijn kritiek.

De vader en manager van Remco Evenepoel, Patrick Evenepoel, wakkerde de geruchten over een vertrek bij Soudal Quick-Step tijdens het WK opnieuw aan. Volgens hem moest de ploeg veel verbeteren op het vlak van de uitbouw van de klimploeg, voeding, maar ook stages en omkadering.

Remco Evenepoel zelf ontkende deze week een vertrek bij door in de Lanterne Rouge Cycling Podcast duidelijk te stellen. "Een contract is een contract." Maar toch erkent ploegleider Klaas Lodewyck de kritiek van vader Evenepoel.

"Patrick Evenepoel heeft het bruut gezegd, maar in essentie vind ik hetzelfde", zegt Lodewyck bij HLN. Hij vindt ook dat het team moet blijven evolueren. Want wie tevreden is, blijft eigenlijk stilstaan. "Je moet blijven zoeken naar verbetering. Op dat vlak zijn we het eens: de enige weg is vooruit."