🎥 Tim Wellens wint de Renewi Tour na protest van het peloton, Annemiek van Vleuten wint in Scandinavië na secondenstrijd

Tim Wellens heeft de Renewi Tour gewonnen. De laatste rit werd door protest ontsierd. Matej Mohoric won de slotrit. In de Ronde van Scandinavië pakte Cecilie Uttrup Ludwig de slotrit. Ze kwam 2 seconden tekort om ook de eindzege te pakken. Die ging naar Annemiek van Vleuten.

De laatste rit in de Renewi Tour ging naar Bilzen. Op het einde was er een smalle strook en dat zinde het peloton niet. Aan de streep stopte het peloton opeens. Ze vonden die passage te gevaarlijk. Daarop besliste de jury om al op zo'n 6 km van de streep de tijd op te nemen. Ook werden de bonificaties aan de finish en in de groene kilometer afgeschaft.

Het peloton ging verder en elitegroepje met alle grote namen voorin het klassement waren mee. Niemand raakte echt weg en zo won Tim Wellens de Renewi Tour voor de 3e keer. Vervolgens liet hij lopen.

Op de smalle wegen dunde de kopgroep onder impuls van Soren Kragh Andersen uit. Matteo Trentin zette als 1e de sprint aan, maar Matej Mohoric volgde nog in zijn zog en ging er vlot over.

De eindwinnaar Tim Wellens was al bekend, het gaat hier alleen nog om de ritzege in de slotetappe! De winnaar is? Matej Mohoric!



📺 Koers kijk je live op discovery+ pic.twitter.com/j5lzLlFcEu — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 27, 2023

In de Ronde van Scandinavië waren ze ook aan de laatste rit toe. Die ging op Deense bodem van Middelfart naar Haderslev. In de finale moest het peloton 4 keer over een nijdige klim.

Annemiek van Vleuten droeg de leiderstrui en had 17 seconden voorsprong Cecilie Uttrup Ludwig. Op de 2e passage van die klim schudde de Deense al eens aan de boom, maar van Vleuten gaf geen krimp.

Bij de laatste passage was het wel raak voor Uttrup Ludwig. Ze viel op 800 meter van de streep aan en van Vleuten moest lossen. De Deense won en pakte 10 bonificatieseconden. Daarachter repte van Vleuten zich naar de streep. Ze kwam 5 seconden later toe en behield zo met 2 seconden de leiderstrui. Zo is ze de eindwinnares.