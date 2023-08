Na het tijdverlies van Remco Evenepoel en de nieuwe leider in de Vuelta: dit zijn de verschillen

Remco Evenepoel is in de Vuelta leider af. Tijdens de 6e rit verloor hij tijd, maar van de favorieten staat hij nog steeds in polepositie.

Lenny Martinez is de nieuwe leider in de Vuelta. Hij werd op Pico del Buitre, vlakbij het Observatorio Astrofísico de Javalambre 2e. Zo hield hij nog 8 seconden over op ritwinnaar Sepp Kuss. Marc Soler staat op 51 seconden 3e. Wout Poels staat op 1'41" 4e. Steff Cras vervolledigt de top 5 en staat op 1'48". Remco Evenepoel verloor zijn leiderstrui, maar heeft op de andere favorieten voor de eindzege nog altijd een voorsprong. Na 6 ritten staat hij 9e en op 2'47" van de leider. Enric Mas staat 10e en volgt op 2'50" (+3" tegenover Evenepoel). Jumbo-Visma pakte uit en Jonas Vingegaard en Primoz Roglic klommen respectievelijk naar plaatsen 11 en 12 en staan op 2'52" en 2'58" (+5" en +11"). Juan Ayuso staat op 3'06" 14e (+19") en Cian Uijtdebroeks vervolledigt de top 15. Hij volgt op 3'08" (+21"). Verder zijn er nog Joao Almeida (16e op 3'17" en +30" tegenover Evenepoel), Aleksandr Vlasov (18e op 3'36" en +49" tegenover Evenepoel) en Geraint Thomas (23e op 4'57" en +1'10" tegenover Evenepoel).